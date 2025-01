Quotidiani sportivi, le prime pagine: 2025 con Supercoppa e calciomercato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando la 'Final Four' della Supercoppa Italiana che prenderà il via questa sera, a Riyadh (Arabia Saudita), alle 20:00 ora italiana. All'Al-Awwal Park si sfideranno, nella prima semifinale, l'Inter di Simone Inzaghi e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.