Quotidiani sportivi, le prime pagine: parlano Vlahovic, Galliani e Elkann

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Dusan Vlahovic , attaccante della Juventus . Il centravanti serbo rivela di non aver mai voluto lasciare i bianconeri e di non essere tentato dall' Arabia Saudita . Anzi, vuole vincere con la 'Vecchia Signora'. Un concetto ribadito anche da John Elkann , numero uno di 'Exor', società che controlla il club di Corso Galileo Ferraris. Nelle partite di Europa e Conference League di ieri, Atalanta qualificata agli ottavi e da prima del suo girone con il pareggio ( 1-1 ) in casa contro lo Sporting Lisbona . Avanti anche la Roma , con il pareggio, sempre per 1-1 , in casa del Servette . I giallorossi, però, rischiano il secondo posto nel girone e quindi i playoff con le squadre che scenderanno dalla Champions League . Avanti la Fiorentina , che batte al 'Franchi' per 2-1 il Genk . Spazio, quindi, alle partite di campionato del weekend. In particolare, Milan-Frosinone , con i ragazzini Jan-Carlo Simić (in campo) e Francesco Camarda (in panchina) a guidare l'assalto dei rossoneri ai canarini. E poi, ovviamente, Napoli-Inter , big match della 14^ giornata di Serie A .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva ad Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, club atteso dall'anticipo della 14^ giornata di Serie A, questa sera alle ore 20:45 contro la Juventus. Galliani parla, nella fattispecie, proprio di Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, da lui conosciuto e stimato sin dai tempi in cui erano al Milan. I bianconeri tenteranno di sorpassare momentaneamente l'Inter in classifica, stasera, con la spinta in attacco di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic e, al contempo, sulle ali dell'entusiasmo delle parole dello stesso Allegri e del numero di 'Exor', John Elkann. Analisi, poi, delle partite disputate ieri in Europa e Conference League dalle squadre italiane. Nel primo torneo, avanti Atalanta e Roma. Pareggio, 1-1, per entrambe: in casa contro lo Sporting Lisbona i nerazzurri; in trasferta contro il Servette i giallorossi. Mentre, però, gli orobici passano da primi del loro girone, i capitolini potrebbero dover fare i playoff. Nel secondo torneo, 2-1 in casa, in rimonta, contro il Genk e qualificazione per la Fiorentina. Quindi, due allenatori agli antipodi: da un lato, Walter Mazzarri che ha rigenerato il Napoli e tutti i suoi giocatori più importanti; dall'altro Fabio Grosso, esonerato dall'Olympique Lione ad un mese di distanza dalla sua assunzione.