Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli primo in classifica da solo

GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 28 aprile 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria (2-0) del Napoli di Antonio Conte al 'Maradona' contro il Torino di Paolo Vanoli. Grazie a una doppietta di Scott McTominay nel primo tempo gli azzurri restano in testa alla classifica di Serie A, con 74 punti. Stavolta, però, in solitaria.

Nel pomeriggio, infatti, a 'San Siro', l'Inter di Simone Inzaghi aveva perso (0-1) contro la Roma di Claudio Ranieri per un gol di Matías Soulé, restando ferma a quota 71. Terza sconfitta consecutiva per i nerazzurri tra campionato e Coppa Italia e ora ci sarà la trasferta di Barcellona in Champions League. A proposito di Champions: i giallorossi sognano una qualificazione insperata.

Al quarto posto, però, momentaneamente (in attesa di Udinese-Bologna e Lazio-Parma di oggi) c'è la Juventus, che batte il Monza (2-0) all'Allianz Stadium con i gol di Nico González e Randal Kolo Muani. Follia di Kenan Yıldız, espulso per una gomitata in faccia ad un avversario. Bene anche il Milan, che passa a Venezia (0-2) con i gol di Christian Pulisic e Santiago Giménez, mentre l'Atalanta non va oltre l'1-1 interno contro il Lecce.