Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, via Conceicao per Allegri

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le due notizie più importanti scaturite dalla giornata di ieri. La prima è il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan al posto di Sérgio Conceição. Per lui, contratto di due anni che possono diventare quattro in caso di Scudetto.