Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, il ritorno di Allegri

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla - sotto la testata - del Milan. Ieri, in sede, conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore dei rossoneri, con tanti spunti interessanti. Sul fronte mercato, offerta del club di Via Aldo Rossi per Guéla Doué, classe 2002, terzino destro dello Strasburgo.