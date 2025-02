Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, Giménez e Joao Felix. Poi …

1 di 3

Rassegna Stampa quotidiani

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 1° febbraio 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan, protagonista in questi giorni finali del calciomercato invernale. In entrata, con l'acquisto di Santiago Giménez dal Feyenoord e con quello - possibile grazie al procuratore Jorge Mendes - di João Félix dal Chelsea. Ma anche in uscita, visto che sono in partenza Davide Calabria (Bologna), Fikayo Tomori (Tottenham) e Álvaro Morata (Galatasaray). Dovrebbe restare, invece, Francesco Camarda, che era stato promesso al Monza.

In alto, sotto la testata, si parla dell'Inter e del recupero del centrocampista turco Hakan Çalhanoğlu per il derby di domani contro il Diavolo. I nerazzurri, piuttosto passivi in questo mercato di riparazione, comunque vicini a piazzare il colpo Nicola Zalewski dalla Roma. La Juventus, ancora alla ricerca di un difensore centrale, stringe per Saba Goglichidze (Empoli) mentre il Napoli ha individuato in Allan Saint-Maximin, in prestito al Fenerbahçe ma di proprietà dell'Al-Ahli, il sostituto ideale per Khvicha Kvaratskhelia.

Spazio, poi, ai sorteggi di playoff di Champions League (Feyenoord per il Milan, PSV Eindhoven per la Juventus) ed Europa League (Porto per la Roma). Oggi, intanto, si giocano quattro partite della 23^ giornata della Serie A 2024-2025 e in Atalanta-Torino delle ore 18:00 il capocannoniere del torneo, Mateo Retegui, sfida il granata Che Adams.