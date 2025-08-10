Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, De Winter o Leoni? Poi Hojlund

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan . Dell' 1-1 in amichevole contro il Leeds e del buon esordio in maglia rossonera per Ardon Jashari , certo, ma anche e soprattutto di calciomercato . Il Manchester United , infatti, scarica Rasmus Højlund e spiana la strada al Diavolo per arrivare al danese. Al contempo, con la cessione di Malick Thiaw al Newcastle , parte la sfida all' Inter per il difensore centrale Koni De Winter ( Genoa ).

In casa nerazzurra, il bomber e capitano Lautaro Martínez è già in ottima forma. Mai visto così prima d'ora, il 'Toro' studia una partenza lanciata. Migliora il Napoli di Antonio Conte: nel successo, 3-2, contro il Girona fa tutto Kevin De Bruyne con 2 gol e un assist. Serve un centrocampista e gli azzurri tornano alla carica per Yunus Musah del Milan, offrendo 25 milioni di euro. Le parole di Igor Tudor, invece, sulla Juventus che vuole lottare per lo Scudetto fungono da garanzia per i tifosi bianconeri.