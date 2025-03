Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, chi verrà dopo Conceicao?

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 1° marzo 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio a Napoli-Inter, big match della 27^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma alle ore 18:00 allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Il Napoli di Antonio Conte, secondo in classifica a quota 56 punti, tenta il sorpasso in vetta all'Inter di Simone Inzaghi, prima con 57.

Partenopei e nerazzurri scenderanno in campo conoscendo già il risultato di Atalanta-Venezia, in campo alle ore 15:00. La 'Dea' di Gian Piero Gasperini, terza in graduatoria in campionato con 54 punti, potrebbe avere nel frattempo conquistato - almeno momentaneamente - la testa della classifica. Una corsa Scudetto tutta da vivere.

Lotta alla quale non partecipano, in questa stagione, Milan e Juventus. Entrambi i club sembrano destinati a cambiare allenatore nella prossima stagione. Per sostituire Sérgio Conceição, il Diavolo pensa a Cesc Fàbregas (Como), ma occhio anche all'opzione Maurizio Sarri. Per rimpiazzare Thiago Motta, invece, la 'Vecchia Signora' - oltre a Gasperini e Conte - è stuzzicata dall'idea Roberto De Zerbi (Olympique Marsiglia).