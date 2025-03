Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato, occhio a Castro e Lucca

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 20 marzo 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'interesse dell'Inter nei confronti di Santiago Castro, centravanti argentino del Bologna, in vista del prossimo calciomercato estivo. Intanto, Lautaro Martínez, bomber dei nerazzurri, lascia per infortunio il ritiro dell'Albiceleste e fa rientro a Milano.

In alto, sotto la testata, si parla di Italia-Germania, partita di andata dei quarti di finale della Nations League in programma stasera alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro'. Gli Azzurri del Commissario Tecnico Luciano Spalletti perdono Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A, per un problema fisico e lanciano titolare Moise Kean.

Quindi, spazio a due interviste in esclusiva sulla 'rosea'. La prima ad Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, che sostiene come Massimiliano Allegri sia l'uomo giusto per il rilancio dei rossoneri. La seconda, invece, ad Antonio Careca, che spiega perché il Napoli di Antonio Conte è legittimato a credere nello Scudetto.