Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato, Mondiale e Nazionale

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la nomina di Gennaro Gattuso nel ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana . Per lui contratto di un anno e una sola missione: portare gli Azzurri ai Mondiali 2026 . I suoi leader saranno Sandro Tonali e Nicolò Barella ; fiducia a Giovanni Leoni dietro e Moise Kean davanti.

In alto, sotto la testata, si parla di Inter e Juventus, impegnate al Mondiale per Club negli U.S.A.. In casa nerazzurra, Cristian Chivu vuole lanciare titolare Davide Frattesi, anche perché su Hakan Çalhanoğlu c'è il forte pressing del Galatasaray. In casa bianconera, Randal Kolo Muani parte davanti a Dušan Vlahović nelle gerarchie di Igor Tudor, mentre Andrea Cambiaso dichiara di stare bene alla Juve.