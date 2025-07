Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Inter e David alla Juve

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con parlando di Inter e, più nello specifico, della pace - via chat - tra il capitano Lautaro Martínez e Marcus Thuram dopo le polemiche dei giorni scorsi. Spazio, poi, alle novità in casa Milan e Juventus.