Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato finito, Milan protagonista

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'ultimo, folle giorno di calciomercato invernale condotto dal Milan. Tre acquisti 'last minute' per i rossoneri, dopo gli arrivi di Kyle Walker e Santiago Giménez. Presi, infatti, anche Joao Felix (Chelsea), Warren Bondo (Monza) e Riccardo Sottil (Fiorentina). Via, invece, Ismaël Bennacer (Olympique Marsiglia) e Noah Okafor (Napoli).