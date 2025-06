Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato di Milan, Napoli e Juve

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla delle mosse di calciomercato del Milan di Massimiliano Allegri per la difesa: in programma un incontro a Londra con l'Arsenal. Obiettivo dei rossoneri, sostituire i partenti Malick Thiaw e Theo Hernández con Jakub Kiwior e Oleksandr Zinchenko.