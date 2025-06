Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato, Bonny-Inter e David-Juventus

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'accordo tra l'Inter e Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma che già si vede nerazzurro. Mancano soltanto i dettagli con il club ducale per siglare il trasferimento del francese alla corte di Cristian Chivu.