Quotidiani sportivi, le prime pagine: la Nazionale Italiana cerca un CT

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la caccia al nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana . Dopo il 'no' di Claudio Ranieri , infatti, si cerca ancora il sostituto di Luciano Spalletti . Favorito, al momento, è Gennaro Gattuso su Daniele De Rossi , Fabio Cannavaro e Roberto Mancini .

Saltate le trattative tra Milan e Chelsea per la cessione di Mike Maignan, l'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri ha telefonato al suo portiere per convincerlo a restare. Intanto, Yunus Musah va al Napoli per 25 milioni di euro. Quattro colpi per la Juventus di Igor Tudor, parola del nuovo direttore generale Damien Comolli. Tra gli obiettivi, Davide Frattesi (Inter) e Santiago Castro (Bologna). PROSSIMA SCHEDA