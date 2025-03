Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, via Motta. Ecco Tudor

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'imminente cambio in panchina alla Juventus . Si va verso l' esonero di Thiago Motta . Al suo posto, arriverà Igor Tudor , con contratto di qualche mese. Sfumata la pista Roberto Mancini perché la Juve ha rifiutato di inserire una clausola di rinnovo automatico dell'accordo in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League .

Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter, è tornato in Italia. Salterà gli impegni con l'Argentina, come noto, per un problema muscolare. Il 'Toro', però, sta cercando di recuperare il prima possibile. Probabile che non disputerà Inter-Udinese del prossimo weekend di campionato, ma per il derby Milan-Inter di mercoledì 2 aprile, alle ore 21:00, a 'San Siro', semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025, vorrebbe esserci.