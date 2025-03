Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus umiliata dall’Atalanta

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 10 marzo 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della disfatta storica per la Juventus di Thiago Motta che, nel posticipo domenicale della 28^ giornata della Serie A 2024-2025, perde 0-4 in casa contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Per lo Scudetto, 'Dea' in piena corsa con Inter e Napoli, mentre la Juve, oltre ad uscire definitivamente dal giro, ora vede anche a rischio il quarto posto, visto l'incalzare di Lazio (in campo stasera alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' contro l'Udinese per il 'Monday Night') e Bologna.

Il Napoli di Antonio Conte, nel pomeriggio, aveva battuto per 2-1 la Fiorentina al 'Maradona' grazie ai gol di Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori, rimanendo, dunque, incollato all'Inter di Simone Inzaghi. Che, domani sera alle ore 21:00, a 'San Siro', riceverà il Feyenoord per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2024-2025. Rimarranno in panchina Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoğlu, preservati per Atalanta-Inter del prossimo weekend di campionato.