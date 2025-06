Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus su David e Sancho

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della possibilità che lo svincolato Jonathan David finisca alla Juventus. C'è il nodo commissioni, ma quella bianconera è la sua destinazione preferita. Per un grande ex, Andrea Barzagli, l'allenatore della 'Vecchia Signora' Igor Tudor è simile ad Antonio Conte.