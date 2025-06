Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, che spettacolo Yildiz!

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 4-1 con cui la Juventus di Igor Tudor ha spazzato via i marocchini del Wydad Casablanca al Mondiale per Club. Protagonista assoluto, il gioiello turco Kenan Yıldız, autore di una doppietta e di un autogol procurato. A segno anche Dušan Vlahović su calcio di rigore.