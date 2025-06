Quotidiani sportivi, le prime pagine: Italia, via Spalletti per Ranieri?

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Luciano Spalletti , attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana . Domani sarà regolarmente in panchina a Reggio Emilia per Italia-Moldova , seconda partita degli Azzurri nel Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026 . Quindi, il giorno successivo, vedrà il Presidente Federale, Gabriele Gravina .

C'è il rischio che Spalletti salti. Chi al suo posto? Per la 'rosea', più Stefano Pioli di Claudio Ranieri sulla panchina azzurra. Spazio, poi, al calciomercato: il Milan, che sta per cedere il suo portiere Mike Maignan al Chelsea, punta Mile Svilar della Roma. L'Inter sta provando a chiudere subito per Ange-Yoan Bonny del Parma, mentre il Napoli sta per cedere Victor Osimhen all'Al-Hilal per 75 milioni di euro. PROSSIMA SCHEDA