Quotidiani sportivi, le prime pagine: Italia, via Spalletti. Arriva Ranieri?

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'esonero di Luciano Spalletti dall'incarico di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. La partita Italia-Moldova di questa sera sarà la sua ultima in azzurro. Al suo posto, dovrebbe arrivare Claudio Ranieri, che, però, al contempo, resterà consulente dei Friedkin nella Roma.