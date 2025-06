Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inzaghi tra Inter e Al-Hilal

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Simone Inzaghi . L'allenatore dell' Inter , dopo la disfatta in finale di Champions League , incontrerà il club poiché tentato dall'offerta degli arabi dell' Al-Hilal . In caso di addio, Cesc Fàbregas , Roberto De Zerbi o Cristian Chivu in nerazzurro.

Per l'anno venturo, restano i big, ma forse parte Davide Frattesi. Per l'attacco, idea Rasmus Højlund. Il centrocampista Adrien Rabiot, attualmente all'Olympique Marsiglia, 'apre' al Milan in caso di telefonata di Massimiliano Allegri, suo ex tecnico alla Juventus. I bianconeri dovrebbero riconfermare in panchina Igor Tudor, mentre è prossimo il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio.