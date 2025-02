Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, vittoria con errore arbitrale

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo, 2-1 , dell' Inter di Simone Inzaghi sulla Fiorentina di Raffaele Palladino nel 'Monday Night' della 24^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatosi a 'San Siro'. La vittoria consente ai nerazzurri di tornare a - 1 dal Napoli capolista del torneo. Decide Marko Arnautovic , ma polemiche sulla prima rete dei nerazzurri, scaturita in seguito a un calcio d'angolo inesistente.

Quest'ultimo turno di campionato ha visto gli arbitri andare in totale caos. Errori, gravi, su tutti i campi. Il Milan scrive all'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) chiedendo più rispetto. Intanto, ieri, è stato presentato João Félix, giunto in prestito secco dal Chelsea ma con tanta voglia di rimanere in rossonero anche in futuro.