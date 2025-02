Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter prima, Juventus quarta

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del sorpasso dell'Inter di Simone Inzaghi in vetta alla classifica sul Napoli di Antonio Conte, battuto 1-2 sul campo del Como. Nerazzurri, ora, a quota 57 punti e partenopei a 56: nel prossimo weekend scontro diretto al 'Maradona'.