Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter fuori dal Mondiale per Club

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre con la sconfitta, 0-2, dell'Inter di Cristian Chivu contro il Fluminense agli ottavi dei Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America. Nerazzurri eliminati e Lautaro Martínez, capitano, accusa: "Chi non ha voglia di restare qui se ne vada". Per il Presidente Giuseppe Marotta, discorso rivolto a Hakan Çalhanoğlu.