Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter e Napoli per lo Scudetto

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola che, sotto la testata, dedica spazio ai funerali di Papa Francesco di ieri mattina a San Pietro , apre, parlando di calcio , con il duello Scudetto tra l' Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte . Le due squadre, infatti, sono appaiate in vetta alla classifica di Serie A a quota 71 punti .

Le ultime 5 giornate di campionato saranno decisive. Oggi, alle ore 15:00 , in campo a 'San Siro' Inter-Roma , con i nerazzurri guidati in attacco dalla coppia Lautaro Martínez-Marko Arnautovic . In serata, alle ore 20:45 , al 'Maradona', ecco Napoli-Torino . Lutto nel mondo del calcio: scomparso a 84 anni il brasiliano Jair , la 'freccia' della grande Inter di Helenio Herrera : aveva giocato anche nella Roma.

Il Milan, in uno dei due 'lunch match' di giornata (ore 12:30) in casa del Venezia presenterà ancora Luka Jović in attacco, mentre il Lecce giocherà regolarmente a Bergamo stasera contro l'Atalanta nonostante il dolore per la morte improvvisa del suo fisioterapista. In Juventus-Monza delle ore 18:00 il tecnico bianconero Igor Tudor si affiderà a Kenan Yıldız per i punti Champions. PROSSIMA SCHEDA