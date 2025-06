Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter a Chivu. Stasera l’Italia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter al posto di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita, all'Al-Hilal. I nerazzurri, dopo il no del Como per Cesc Fàbregas, sono andati sul rumeno, ex giocatore dell'Inter nonché ex tecnico della Primavera. Il Presidente Giuseppe Marotta, ora, vuole regalargli un colpo di calciomercato in attacco: Rasmus Højlund del Manchester United.