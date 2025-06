Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan di Allegri e la nuova Juventus

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del nuovo codice di Massimiliano Allegri per il Milan, che sarà la prima squadra di Serie A ad andare in ritiro. Visite mediche venerdì, big subito al lavoro, sveglia presto e doppi allenamenti agli ordini dell'allenatore livornese.