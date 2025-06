Quotidiani sportivi, le prime pagine: domina il calciomercato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter, direttamente dagli Stati Uniti d'America dove stanotte, alle 03:00 ora italiana, i nerazzurri di Cristian Chivu debutteranno nel Mondiale per Club sfidando i messicani del Monterrey.