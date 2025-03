Quotidiani sportivi, le prime pagine: disastro Milan, è a metà classifica

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la terza sconfitta consecutiva in campionato del Milan di Sérgio Conceição, ora più che mai in discussione. A 'San Siro' passa la Lazio, 1-2, grazie ad un calcio di rigore di Pedro al 98' nella feroce contestazione del pubblico rossonero. Il Diavolo, in dieci uomini per circa mezzora, frana in classifica e, ad oggi, sarebbe fuori dall'Europa.