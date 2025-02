Quotidiani sportivi, le prime pagine: countdown per Feyenoord-Milan

Il Napoli resta capolista a sale a quota 55 punti in classifica, ma, stasera, può essere avvicinato (a - 1) dall'Inter, che, a 'San Siro', ospiterà la Fiorentina per il 'Monday Night' di questo turno di campionato. La lotta Scudetto resta più che mai viva e aperta. Così come quella per un posto in Champions. Al quarto posto, per ora, c'è la Lazio, che liquida il Monza (5-1) allo stadio 'Olimpico' e costringe i brianzoli ad esonerare Salvatore Bocchetti per richiamare in panchina Alessandro Nesta.