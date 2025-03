Quotidiani sportivi, le prime pagine: coppe europee e panchina Juventus

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Formula Uno , con l'intervista a Lewis Hamilton , nuovo pilota della Ferrari . C'è spazio, però, anche per la presentazione di Atalanta-Inter , match Scudetto della 29^ giornata della Serie A 2024-2025 , con gli allenatori Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi che studiano il modo migliore per fermare l'attacco dell'avversario.

Si parla, poi, in alto sotto la testata, del doppio tocco sul rigore di Julián Álvarez nel derby di Madrid in Champions League, che porterà la UEFA a riscrivere, in parte, la regola. Ma anche delle convocazioni di Luciano Spalletti, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, per le imminenti sfide in Nations League contro la Germania. Saranno chiamati Cesare Casadei (Torino) e Mattia Zaccagni (Lazio).