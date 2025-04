Quotidiani sportivi, le prime pagine: Coppa Italia, domani derby Milan-Inter

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025 in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. L'Inter di Simone Inzaghi punta a passare il turno perché, vincendo il trofeo, porterebbe a casa il trofeo nazionale per la decima volta nella sua storia.