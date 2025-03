Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions League, Inter ai quarti

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 marzo 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina all'Inter di Simone Inzaghi che, a 'San Siro', nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2024-2025, supera per 2-1 gli olandesi del Feyenoord (4-1 il risultato complessivo) e conquista, così, i quarti di finale del torneo.

In rete, per i nerazzurri, Marcus Thuram e Hakan Çalhanoğlu su rigore. Ad aprile, ad attendere ora i Campioni d'Italia in carica ci saranno i tedeschi del Bayern Monaco. Un altro italiano, Gianluigi Donnarumma, protagonista nel martedì di Champions: fa i miracoli nei tempi regolamentari, in quelli supplementari e poi para anche due rigori. Il suo PSG sbanca 'Anfield' ed elimina il Liverpool.

In alto, sotto la testata, si parla di Juventus e Milan. In casa bianconera, Thiago Motta chiama la squadra a rapporto mentre l'ex capitano Giorgio Chiellini si appresta a diventare direttore generale del club. Invece in quella rossonera, si pensa già al futuro. Massimiliano Allegri, in pole position per assumere il ruolo di allenatore nella prossima stagione, promuove a pieni voti la rosa del Diavolo.