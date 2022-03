Quotidiani sportivi, le prime pagine: grande sostegno per Sinisa Mihajlovic

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la notizia che riguarda le condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic . L'allenatore del Bologna, come dichiarato da lui stesso durante una conferenza stampa 'speciale', dovrà nuovamente fare i conti con la leucemia, malattia con cui ha già lottato, e vinto, nel 2019.

Spazio anche per la Ferrari, che nella giornata di ieri sia Leclerc che Sainz hanno ottenuto, rispettivamente, la seconda e la terza posizione in griglia di partenza, con Perez in pole position. Oggi la gara a Jeddah.