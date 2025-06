Prima Pagina Tuttosport: “Yildiz, il mondo ti guarda”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 15 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' apre con la Juventus e le parole di Pepito Rossi rivolte a Kenan Yildiz. Spazio, però, anche alla brutta vicenda relativa a Mehdi Taremi, costretto a rimanere in Iran per la guerra. Non solo, perché nella parte bassa si parla anche del Torino, interessato a Tijjani Noslin e di Jannik Sinner. Senza dimenticare il successo dell'Italia Under 21 contro la Slovacchia agli Europei di categoria.