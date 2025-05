Prima pagina Tuttosport: “Yamal da urlo. L’Inter anche: spettacolare 3-3”

Parlando di Juventus, il decano dei direttori sportivi italiani, Walter Sabatini, ha detto che - tra Randal Kolo Muani e Dušan Vlahović - sceglierebbe sempre il serbo. Spazio, poi, a Torino-Venezia, con l'allenatore dei granata, Paolo Vanoli, ex dei lagunari, che parla anche dell'imminente ricorrenza (4 maggio) della tragedia di Superga. Per concludere, il futuro di Carlo Ancelotti: non diventerà C.T. del Brasile, per lui c'è una maxi-offerta dall'Arabia Saudita.