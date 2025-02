Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic-gol, Juventus quarta da sola”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Cagliari-Juventus, posticipo domenicale della 26^ giornata della Serie A 2024-2025. Alla 'Unipol Domus' finisce 0-1, con gol in avvio di Dušan Vlahović, su cui manca anche un calcio di rigore. Tante occasioni fallite dai bianconeri. Ma arriva comunque il quarto successo di fila in campionato per gli uomini di Thiago Motta e il conseguente quarto posto in solitaria in classifica.