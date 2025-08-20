Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: "Vlahovic e Hojlund, bagarre tra Milan e Napoli"

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 20 agosto 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 20 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il sì dell'esterno offensivo kosovaro Edon Zhegrova del Lille al trasferimento alla Juventus: per 18-20 milioni di euro si può chiudere, visto anche il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Sta per tornare in bianconero Randal Kolo Muani, di ritorno dal PSG.

Capitolo uscite: Manuel Locatelli allettato dall'offerta dell'Al-Ahli, ma la Juve valuterebbe la cessione soltanto dai 40 milioni di euro in su. Ai dettagli la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest: al suo posto, potrebbe arrivare uno tra Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) e Matt O'Riley (Brighton).

In alto, sotto la testata, si parla di 'bagarre' tra Milan e Napoli per Dušan Vlahović e Rasmus Højlund. Destini incrociati per i due attaccanti: chi prende l'uno, lascia l'altro all'avversario. O viceversa. Contesi anche Nicolas Jackson (Chelsea) e Breel Embolo (Monaco). Nikola Krstović passa dal Lecce all'Atalanta.

L'Olympique Marsiglia scarica Adrien Rabiot e il Milan, dove c'è il suo mentore Massimiliano Allegri, ci pensa. Il Torino, invece, trova il suo nuovo centrocampista: sarà l'ex juventino Hans Nicolussi Caviglia, in arrivo dal Venezia.

