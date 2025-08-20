Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic e Hojlund, bagarre tra Milan e Napoli”

Capitolo uscite: Manuel Locatelli allettato dall'offerta dell' Al-Ahli , ma la Juve valuterebbe la cessione soltanto dai 40 milioni di euro in su. Ai dettagli la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest : al suo posto, potrebbe arrivare uno tra Morten Hjulmand ( Sporting Lisbona ) e Matt O'Riley ( Brighton ).

In alto, sotto la testata, si parla di 'bagarre' tra Milan e Napoli per Dušan Vlahović e Rasmus Højlund. Destini incrociati per i due attaccanti: chi prende l'uno, lascia l'altro all'avversario. O viceversa. Contesi anche Nicolas Jackson (Chelsea) e Breel Embolo (Monaco). Nikola Krstović passa dal Lecce all'Atalanta.