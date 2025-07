Prima pagina Tuttosport: “Tudor: ‘Voglio una Juventus Real'”

L' Inter va fuori dal Mondiale per Club negli U.S.A. perdendo, 0-2 , contro il Fluminense . Gol di Cano e Hercules alla squadra di Cristian Chivu , molle e pasticciona, dove Lautaro Martínez è l'unico a lottare. In casa Torino , verso il Qatar il difensore Saúl Coco ; al suo posto arriverà lo svincolato Ardian Ismajli .

Il Napoli è sempre più vicino a Noa Lang mentre la Lazio - per il blocco del mercato - rischia di non poter riscattare Romano Floriani Mussolini dalla Juve Stabia: il terzino potrebbe ora finire all'Udinese. La Sampdoria, in Serie B, ha scelto l'ex Attilio Lombardo come nuovo allenatore.