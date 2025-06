Prima pagina Tuttosport: “Tudor, questi 5 non si toccano”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 14 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' si apre con il calciomercato della Juventus e con l'avvertimento ad Igor Tudor rispetto a cinque elementi fondamentali della rosa. Non solo, perché si parla anche dell'imminente Mondiale per Club in cui saranno impegnate Inter e Juventus per quanto concerne il calcio italiano. Spazio, però, anche al prossimo CT dell'Italia che dovrebbe essere Rino Gattuso e al bond rifinanziato dai nerazzurri.