Prima pagina Tuttosport: “Tomori e Theo Hernández, qui Juventus ci cova”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 17 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il calciomercato della Juventus, e, in particolare, con il nuovo interesse dei bianconeri per il difensore centrale Fikayo Tomori del Milan. Ma non è tutto: si mormora, infatti, anche di un possibile scambio tra Theo Hernández e Dušan Vlahović. 'Vecchia Signora' che, intanto, non perde di vista Victor Osimhen.