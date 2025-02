Prima pagina Tuttosport: “Theo, ma cos’hai fatto? Milan, ciao Europa”

Anche perché Milan e Atalanta hanno fallito l'approdo agli ottavi di finale. I rossoneri, in vantaggio a 'San Siro' contro il Feyenoord grazie a un gol dell'ex di Santiago Giménez , si fanno raggiungere sull' 1-1 ed eliminare dopo la follia di Theo Hernández . Il terzino sinistro francese, già ammonito, simula in area e rimedia un' espulsione che diventa fatale per il Diavolo.

La 'Dea', invece, perde anche in casa, 1-3, con i belgi del Bruges tra pali e un rigore sbagliato da Ademola Lookman. Ciao Champions anche per gli orobici. In alto, sotto la testata, si parla invece dello stadio del Torino. Delibera della Giunta Comunale per favorire la vendita dell'impianto libera da vincoli.