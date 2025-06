Prima pagina Tuttosport: “Theo da Inzaghi, festeggia pure il Milan”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 24 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus. Questo perché Randal Kolo Muani, attaccante in prestito dal PSG, è cercato dal Chelsea in Premier League ma vorrebbe restare in bianconero. La Juve, poi, pensa di blindare il suo gioiello, il fantasista turco Kenan Yıldız, con un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030. Il tutto mentre il direttore generale Damien Comolli avanza su Jadon Sancho e ha il sì di Jonathan David.