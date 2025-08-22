Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 22 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Tuttosport: tantissimo mercato in Serie A
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 22 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Zhegrova vuole solo i rossoneri. Asslani: "Torino, non vedo l'ora". La Fiorentina vola in Conference. I muscoli di Diouf per Chivu. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
