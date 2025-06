Prima pagina Tuttosport: “Serie A all’estero: Milan-Como in Australia”

Mentre, sotto la testata, si parla del successore di Luciano Spalletti nel ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, con Gennaro Gattuso avanti a tutti nei pronostici, il Torino fissa un incontro con il Napoli per Cyril Ngonge, rinforzo da regalare al nuovo tecnico dei granata, Marco Baroni. La partita Milan-Como, della Serie A 2025-2026, potrebbe disputarsi in Australia per l'indisponibilità di 'San Siro'. Intanto, via agli Europei Under 21: per l'Italia c'è la Romania al debutto.