Prima pagina Tuttosport: “Ricci-Milan, fatta per 25 milioni”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 29 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del blitz di Damien Comolli, direttore generale della Juventus, a Miami (Florida - U.S.A.) per il Mondiale per Club, ma non solo. Gli occhi dei bianconeri su Wesley, avanti per Jadon Sancho e Jonathan David. Ma con le grane Dušan Vlahović, Timothy Weah e Samuel Mbangula da risolvere. Su Douglas Luiz c'è il Leeds United.