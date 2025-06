Prima pagina Tuttosport: “Ricci al Milan da Allegri per 25 milioni”

Intanto, stasera, alle ore 21:00, sfida al Manchester City di Pep Guardiola per il primo posto nel proprio girone del Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America. Mercato: Samuele Ricci del Torino è vicino al Milan per 25 milioni di euro; i granata potrebbero ottenere dai rossoneri l'attaccante Lorenzo Colombo.