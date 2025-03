Prima pagina Tuttosport: “Pulisic salva Conceicao e il Milan”

A proposito di rimonte, sabato pazzo in Serie A. Il Torino di Paolo Vanoli, per due volte in vantaggio al 'Tardini' di Parma, si fa recuperare per due volte e non va oltre il 2-2. Al 'Via del Mare' di Lecce, sotto 2-0 per una doppietta di Nikola Krstović, il Milan di Sérgio Conceição rimonta e vince 2-3. Doppietta di uno scatenato Christian Pulisic. Stessa cosa in Inter-Monza a 'San Siro'. Da 0-2 a 3-2, con i nerazzurri momentaneamente a + 4 sul Napoli che oggi riceve la Fiorentina al 'Maradona'.