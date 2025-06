Prima pagina Tuttosport: “Processo ultras, 10 anni per Beretta e Lucci”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 18 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, riparte dalle dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma, il quale ammette di essere stato cercato anche dalla Juventus. Ma di aver sentito come quello giallorosso fosse il progetto giusto per lui.